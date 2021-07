Dalla Spagna: accordo Barcellona-West Ham per Braithwaite (Di venerdì 30 luglio 2021) Martin Braithwaite verso l’addio al Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport il club catalano avrebbe una sorta di accordo con il West Ham per il trasferimento dell’attaccante danese. Affare da 15 milioni di euro circa, accordo tra i club praticamente definito, resta da convincere il giocatore. 30 anni, Braithwaite è legato ai catalani da un contratto fino al 2024 ma il tecnico Koeman gli ha fatto capire che non ci sarà spazio per lui con i blaugrana. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Martinverso l’addio al. Secondo quanto riportato da Sport il club catalano avrebbe una sorta dicon ilHam per il trasferimento dell’attaccante danese. Affare da 15 milioni di euro circa,tra i club praticamente definito, resta da convincere il giocatore. 30 anni,è legato ai catalani da un contratto fino al 2024 ma il tecnico Koeman gli ha fatto capire che non ci sarà spazio per lui con i blaugrana. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

