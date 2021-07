Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando | «Mi sono preso le colpe per salvarle la faccia»

Leggi su donnapop

(Di venerdì 30 luglio 2021)stati sposati diversi anni fa, ma dopo il loro divorzio hanno mantenuto comunque ottimi rapporti, finché l’attore non ha trovato un’altra donna molto gelosa e per questo motivo il legame con la ex gieffina ha dovuto per forza di cose esser messo da parte. Negli ultimi anni, infatti, qualcosa...