A 50 anni risplendete come a 20 | senza chirurgia | con i trucchi giusti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 30 luglio 2021) blo specchio rimanda a noi, ex-ragazze, un’immagine affascinante, interessante, ma spesso un po’ “vissuta”, segnata dal tempo, dalle emozioni, dai sorrisi e dalle lacrime. E noi, che vorremmo sempre apparire al meglio, spesso non accettiamo questi cambiamenti, seppur graduali. Capita così che il pensiero corra rapidamente a tutte le strategie possibili per frenare il declino. Dalla beauty routine con creme specifiche, spesso costose, per arrivare addirittura allaestetica. E se invece di affaccendarci tanto dietro a progetti spesso invasivi o dispendiosi, impugnassimo i pennelli e provassimo a ricorrere al make up? Potremmo fare miracoli, in poche mosse! Con i ...