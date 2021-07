Argentina | riconosciute le persone non binary nei documenti

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 29 luglio 2021) «Ci sono altre identità, oltre all’uomo e alla donna, che devono essere rispettate»: il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato il riconoscimento di una nuova identità di genere – nel documento di identità nazionale – per le persone non binary, per far sì che sia garantito il diritto all’identità di genere per chi non si riconosce né come femmina, né come maschio. Nel campo dove è richiesta l’indicazione del genere, queste persone possono apporre una «x».