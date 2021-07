Tutela consumatori e sicurezza del mercato: protocollo rinnovato tra Camera di Commercio e Ufficio Dogane (Di mercoledì 28 luglio 2021) E' stato rinnovato l' accordo di collaborazione tra l'Ufficio ADM di Pisa e la Camera di Commercio di Pisa, volto a realizzare azioni congiunte in materia di vigilanza sul mercato per la lotta alla ... Leggi su pisatoday (Di mercoledì 28 luglio 2021) E' statol' accordo di collaborazione tra l'ADM di Pisa e ladidi Pisa, volto a realizzare azioni congiunte in materia di vigilanza sulper la lotta alla ...

