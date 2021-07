**Olimpiadi: i bookie salutano la Pellegrini, in quota le nozze e l'arrivo di un bebè** (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - L'ultima finale olimpica segna l'inizio di una nuova vita, insieme a un compagno finalmente rivelato. Federica Pellegrini chiude una carriera straordinaria e apre un nuovo capitolo all'insegna dell'amore con l'allenatore Matteo Giunta. Una bella novità che i bookmaker accolgono con i migliori auspici: sul tabellone Stanleybet.it sono già aperte le scommesse sul matrimonio entro la fine dell'anno, un lieto evento offerto a 1,72. Non solo, visto che gli analisti prevedono a breve anche un erede e quotano a 2,50 l'arrivo di un bebè entro dicembre 2022. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - L'ultima finale olimpica segna l'inizio di una nuova vita, insieme a un compagno finalmente rivelato. Federicachiude una carriera straordinaria e apre un nuovo capitolo all'insegna dell'amore con l'allenatore Matteo Giunta. Una bella novità che i bookmaker accolgono con i migliori auspici: sul tabellone Stanleybet.it sono già aperte le scommesse sul matrimonio entro la fine dell'anno, un lieto evento offerto a 1,72. Non solo, visto che gli analisti prevedono a breve anche un erede eno a 2,50 l'di un bebè entro dicembre 2022.

