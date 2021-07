Incendi in Sardegna, trovati 3 inneschi nel Montiferru. La procura di Oristano apre un fascicolo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mentre proseguono le operazioni di spegnimento degli ultimi Incendi in Sardegna, la procura di Oristano ha deciso di aprire un fascicolo per i roghi. Se l’ipotesi che il primo Incendio sia partito da un’auto incidentata e abbandonata lungo la provinciale, nella zona del Montiferru sono stati ritrovati tre inneschi. Nel mega-Incendio sono andati in fumo 20 mila ettari di boschi e macchia mediterranea, centinaia di animali sono morti o hanno riportato gravi ustioni, distruggendo case, aziende e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mentre proseguono le operazioni di spegnimento degli ultimiin, ladiha deciso di aprire unper i roghi. Se l’ipotesi che il primoo sia partito da un’auto incidentata e abbandonata lungo la provinciale, nella zona delsono stati ritre. Nel mega-o sono andati in fumo 20 mila ettari di boschi e macchia mediterranea, centinaia di animali sono morti o hanno riportato gravi ustioni, distruggendo case, aziende e ...

insopportabile : Donazioni per l'emergenza incendi della #Sardegna. Sono state attivate diverse campagne di donazione (istituzionali… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato al Presidente della Regione #Sardegna Christian Solinas per esprimere solid… - fattoquotidiano : In Sardegna il sistema di telerilevamento degli incendi, costato ai contribuenti 30 milioni di euro, è stato smante… - AriannaAmbrosi0 : RT @CaritasItaliana: #Sardegna: la #Caritas accanto alla popolazione colpita dagli #incendi. @CaritasItaliana è in costante contatto con @c… - CaritasItaliana : #Sardegna: la #Caritas accanto alla popolazione colpita dagli #incendi. @CaritasItaliana è in costante contatto con… -