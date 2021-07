Giannelli (ANP): “Un altro anno in Dad non possiamo permettercelo” (Di mercoledì 28 luglio 2021) "L'obiettivo è tornare a far lezione ai ragazzi in presenza. L'incontro di ieri col ministro Bianchi è andato bene, era interlocutorio. Ci sentiremo a breve per capire cosa è stato deciso in conferenza Stato- Regioni. Rilevo però che la politica ha difficoltà nel prendere decisioni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 luglio 2021) "L'obiettivo è tornare a far lezione ai ragazzi in presenza. L'incontro di ieri col ministro Bianchi è andato bene, era interlocutorio. Ci sentiremo a breve per capire cosa è stato deciso in conferenza Stato- Regioni. Rilevo però che la politica ha difficoltà nel prendere decisioni". L'articolo .

