Calciomercato Juventus, offerta per Kaio Jorge: la cifra (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Juve vuole accelerare le operazioni per prendere subito Kaio Jorge dal Santos. L’offerta dei bianconeri La Juve fa sul serio per Kaio Jorge. Secondo quanto riferito da UOL Desporte i bianconeri vorrebbero accelerare le operazioni per portare subito a Torino l’attaccante del Santos e anticipare la concorrenza del Milan. La Juve sarebbe disposta a presentare un’offerta da 6 milioni di euro, cifra che servirà a pagare bonus e procuratori, pur di metterlo a disposizione di Allegri quanto prima. Il brasiliano ha il contratto in scadenza a fine anno. I DETTAGLI SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Juve vuole accelerare le operazioni per prendere subitodal Santos. L’dei bianconeri La Juve fa sul serio per. Secondo quanto riferito da UOL Desporte i bianconeri vorrebbero accelerare le operazioni per portare subito a Torino l’attaccante del Santos e anticipare la concorrenza del Milan. La Juve sarebbe disposta a presentare un’da 6 milioni di euro,che servirà a pagare bonus e procuratori, pur di metterlo a disposizione di Allegri quanto prima. Il brasiliano ha il contratto in scadenza a fine anno. I DETTAGLI SU ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Atalanta rimane vigile su #Demiral come possibile sostituto di Romero - DiMarzio : #Calciomercato | Ora Inter e Juventus puntano Samuele #Vignato, trequartista classe 2004 del Chievo - Gazzetta_it : Kaio Jorge, la Juve scrive al Santos e si candida per gennaio - calciomercatoit : ? Marques a CMIT TV: “#KaioJorge occasione per la #Juventus. Sondaggio per #GabrielJesus” ? - clikkaquii : Calcio Mercato: Kaio Jorge Pinto Ramos alla Juventus Clicca qui: -