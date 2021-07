Ultime Notizie Roma del 27-07-2021 ore 20:10 (Di martedì 27 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione ritrovate all’ascolto della redazione Buonasera Gabriella Luigi in studio in apertura i dati della pandemia nelle Ultime 24 ore 4522 nuovi positivi 24 decessi le terapie Intensive crescono di 7 unità i ricoveri sono 99 in più il 99% dei decessi da febbraio non aveva completato le dosi spiegano dall’istituto superiore di sanità intanto continuano le manifestazioni contrarie al Green pass a Roma in piazza ai manifestanti di io apro con i cori libertà Libertà Noah Green passi in piazza del Popolo tra i partecipanti in piazza anche i militanti di Forza Nuova il Green passo e non è la soluzione non ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione ritrovate all’ascolto della redazione Buonasera Gabriella Luigi in studio in apertura i dati della pandemia nelle24 ore 4522 nuovi positivi 24 decessi le terapie Intensive crescono di 7 unità i ricoveri sono 99 in più il 99% dei decessi da febbraio non aveva completato le dosi spiegano dall’istituto superiore di sanità intanto continuano le manifestazioni contrarie al Green pass ain piazza ai manifestanti di io apro con i cori libertà Libertà Noah Green passi in piazza del Popolo tra i partecipanti in piazza anche i militanti di Forza Nuova il Green passo e non è la soluzione non ...

