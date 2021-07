(Di martedì 27 luglio 2021) E’il dottorDe, sostenitoreper combattere il Covid. “Non ci volevo credere – dichiara infatti il leaderLega Matteo Salvini, dandone notizia – Perdiamo una bella persona, un grande, che durante il Covid ha lottato come un leone per salvare centinaia di vite, spesso contro tutto e tutti. Buon viaggio, lasci un vuoto grande”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

matteosalvinimi : Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone… - MediasetTgcom24 : Mantova, morto lo pneumologo Giuseppe De Donno #GiuseppeDeDonno - Corriere : Morto suicida De Donno, il medico del plasma iperimmune. «Un colpo duro l’addio alla su... - giordi63 : RT @paolorm2012: Morto Giuseppe De Donno, medico della plasmaterapia - msn_italia : Mantova, morto lo pneumologo Giuseppe De Donno: fu tra i promotori della cura al plasma contro il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Giuseppe

De DonnoDe Donno è, il medico pneumologo ed primario di pneumologia aveva 54 anni. Stando a quanto riferisce Il Corriere della Sera,De Donno si sarebbe ...Trovato senza vita nella sua casa del mantovano, aveva 54 anni. Il cordoglio di Salvini: "Non ci volevo credere" E'il dottorDe Donno , sostenitore della plasmaterapia per combattere il Covid. 'Non ci volevo credere - dichiara infatti il leader della Lega Matteo Salvini, dandone notizia - . Perdiamo ...Si è tolto la vita oggi pomeriggio Giuseppe De Donno, l'ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l'anno scorso aveva iniziato la cure del Covid con le trasfusioni ...MANTOVA - Si è suicidato l'ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno, che per primo lo scorso anno aveva testato una controversa terapia per curare i malati di ...