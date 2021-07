Le manovre (in salita) di Biden sul clima: investire e non tassare (Di martedì 27 luglio 2021) Joe Biden e Angela Merkel erano a cena durante una visita ufficiale della cancelliera a Washington per discutere, guarda un po’, di politiche climatiche, quando la Germania è stata travolta dalla devastante alluvione della scorsa settimana. Nel frattempo 190mila acri di terra venivano inceneriti in California. Chapeau ai tempi scenici di Madre Natura! Se l’Unione Europea ha recentemente annunciato il suo ambizioso progetto Fit for 55 per diventare il primo continente a emissioni zero entro il 2050, sorge una domanda: come vanno gli USA rispetto alla battaglia al cambiamento climatico, elemento cardine della campagna elettorale di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Joee Angela Merkel erano a cena durante una visita ufficiale della cancelliera a Washington per discutere, guarda un po’, di politichetiche, quando la Germania è stata travolta dalla devastante alluvione della scorsa settimana. Nel frattempo 190mila acri di terra venivano inceneriti in California. Chapeau ai tempi scenici di Madre Natura! Se l’Unione Europea ha recentemente annunciato il suo ambizioso progetto Fit for 55 per diventare il primo continente a emissioni zero entro il 2050, sorge una domanda: come vanno gli USA rispetto alla battaglia al cambiamentotico, elemento cardine della campagna elettorale di ...

