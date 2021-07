La Lazio saluta Auronzo di Cadore (Di martedì 27 luglio 2021) Il ritiro dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore sta per giungere al termine. La Lazio saluta le Tre Cime di Lavaredo per ritornare a Roma dove si riposerà per alcuni giorni. Oggi però, martedì 27 luglio, giornata piena di impegni per la squadra di Sarri che nel pomeriggio affronterà l’ultima amichevole del soggiorno veneto. Brandt e Basic alla Lazio: si decide in settimana Dopo diverse settimane la Lazio saluta Auronzo: quando partirà? La partenza della Lazio in direzione Roma, è fissata per la giornata di domani, mercoledì ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 luglio 2021) Il ritiro dei biancocelesti addista per giungere al termine. Lale Tre Cime di Lavaredo per ritornare a Roma dove si riposerà per alcuni giorni. Oggi però, martedì 27 luglio, giornata piena di impegni per la squadra di Sarri che nel pomeriggio affronterà l’ultima amichevole del soggiorno veneto. Brandt e Basic alla: si decide in settimana Dopo diverse settimane la: quando partirà? La partenza dellain direzione Roma, è fissata per la giornata di domani, mercoledì ...

Advertising

TIRegionale : Il servizio di infomobilità del #Lazio per oggi vi saluta e vi dà appuntamento a domani mattina. Buona serata! - TIRegionale : Il servizio di infomobilità del #Lazio per oggi vi saluta e vi dà appuntamento a domani mattina. Buona serata! - OTrentadue : RT @TIRegionale: Il servizio di infomobilità del #Lazio per oggi vi saluta e vi dà appuntamento a domani mattina. Buona serata! - TIRegionale : Il servizio di infomobilità del #Lazio per oggi vi saluta e vi dà appuntamento a domani mattina. Buona serata! - blucerchiante : La #Fiorentina saluta #Callejon direzione #Lazio e per rimpiazzarlo punta su Antonio #Candreva. Nei prossimi giorni… -