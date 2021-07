Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana sposa un magnate 62enne in Italia: nozze da fiaba (Di martedì 27 luglio 2021) La nipote di Lady Diana Kitty Spencer è convolata a nozze in Italia con il magnate sudafricano Michael Lewis. Il matrimonio è stato sfarzoso e da sogno come una vera principessa, nonostante non si sia trattato di un vero royal wedding. La biondissima modella e testimonial di numerosi brand, di sangue nobile e famosa per l’illustre parentela, ha raggiunto l’altare indossando un Dolce & Gabbana davanti a ospiti d’eccezione e con la voce di Andrea Bocelli in sottofondo. Grande assente: il papà, il conte Charles, zio di William ed Harry (anche loro ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 27 luglio 2021) Ladiè convolata aincon ilsudafricano Michael Lewis. Il matrimonio è stato sfarzoso e da sogno come una vera principessa, nonostante non si sia trattato di un vero royal wedding. La biondissima modella e testimonial di numerosi brand, di sangue nobile e famosa per l’illustre parentela, ha raggiunto l’altare indossando un Dolce & Gabbana davanti a ospiti d’eccezione e con la voce di Andrea Bocelli in sottofondo. Grande assente: il papà, il conte Charles, zio di William ed Harry (anche loro ...

