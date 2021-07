Influencer muore in diretta su TikTok: cade da una gru a oltre 40 metri – VIDEO (Di martedì 27 luglio 2021) Stava registrando un VIDEO su TikTok mentre si trovava su una gru, ma ad un certo punto è precipitata nel vuoto ad un’altezza di 43 metri. Una morte in diretta, quella di Xiao Qiumei, 23 anni, una delle Influencer più seguite in Cina. La tragedia si è verificata lo scorso 20 luglio a Quzhou, nella provincia di Zhejiang. Xiao, gruista di professione, aveva già pubblicato molti filmati sulla piattaforma mentre si trovava al lavoro sulle gru. La 23enne, che poteva contare su oltre 100.000 follower, si stava riprendendo dal vivo proprio su una di queste gru. LEGGI ANCHE => ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 luglio 2021) Stava registrando unsumentre si trovava su una gru, ma ad un certo punto è precipitata nel vuoto ad un’altezza di 43. Una morte in, quella di Xiao Qiumei, 23 anni, una dellepiù seguite in Cina. La tragedia si è verificata lo scorso 20 luglio a Quzhou, nella provincia di Zhejiang. Xiao, gruista di professione, aveva già pubblicato molti filmati sulla piattaforma mentre si trovava al lavoro sulle gru. La 23enne, che poteva contare su100.000 follower, si stava riprendendo dal vivo proprio su una di queste gru. LEGGI ANCHE => ...

