Covid: in Lombardia salgono i ricoverati e si registrano 641 nuovi casi, 45 quelli di Bergamo (Di martedì 27 luglio 2021) A fronte di 35.774 tamponi effettuati, sono 641 i nuovi positivi (1,7%). Nessun nuovo positivo a Lecco e Sondrio. A Bergamo 45 nuovi casi di Covid-19. I dati di martedì 27 luglio – i tamponi effettuati: 35.774, totale complessivo: 12.394.889; – i nuovi casi positivi: 641; – in terapia intensiva: 29 (+1); – i ricoverati non in terapia intensiva: 180 (+29); – i decessi totale complessivo: 33.818 (+1). I nuovi casi per provincia Milano: 208 di cui 108 a Milano città; Bergamo: 45; Brescia: 51; Como: ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 luglio 2021) A fronte di 35.774 tamponi effettuati, sono 641 ipositivi (1,7%). Nessun nuovo positivo a Lecco e Sondrio. A45di-19. I dati di martedì 27 luglio – i tamponi effettuati: 35.774, totale complessivo: 12.394.889; – ipositivi: 641; – in terapia intensiva: 29 (+1); – inon in terapia intensiva: 180 (+29); – i decessi totale complessivo: 33.818 (+1). Iper provincia Milano: 208 di cui 108 a Milano città;: 45; Brescia: 51; Como: ...

Advertising

Corriere : «Se ci fosse stato prima un vaccino mio padre sarebbe ancora fra noi. Voi, senza vaccino, invece non sareste qui. A… - Corriere : Marco, che ha sfidato i no vax: «Mio padre medico morto di Covid, dovevo parlare» - fattoquotidiano : Covid e Regione Lombardia, sanzione da 80mila euro all’Ats di Milano per la mancanza di privacy nel portale per i p… - lecco_notizie : Covid. I dati del 27 luglio: 641 nuovi positivi in Lombardia (1,7%), nessun caso a Lecco - lucarango88 : @RegLombardia ??#Lombardia #Covid_19 #27luglio Casi +641 (850.134 +0,08%) Deceduti +1 (33.818 +0%) Guariti +282 (80… -