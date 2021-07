Amici di Maria De Filippi: due ex allievi del talent show si sposano (Di martedì 27 luglio 2021) Fiori d’arancio per due ex di Amici di Maria De Filippi Sono passati alcuni anni da quando Bryan Ramirez e Paola De Filippis hanno partecipato alla 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Come sappiamo il ballerino fin da subito ha conquistato il cuore del pubblico e dei professori, arrivando al secondo posto del circuito danza. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 27 luglio 2021) Fiori d’arancio per due ex didiDeSono passati alcuni anni da quando Bryan Ramirez e Paola Des hanno partecipato alla 17esima edizione didiDe. Come sappiamo il ballerino fin da subito ha conquistato il cuore del pubblico e dei professori, arrivando al secondo posto del circuito danza. L'articolo proviene da Novella 2000.

