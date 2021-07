Possibile addio in Serie A: i dettagli (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo due sole stagioni alla guida dell’area tecnica del Bologna, Walter Sabatini potrebbe lasciare il Bologna. L’ex direttore di Roma e Sampdoria, infatti, sarebbe orientato ad abbandonare il progetto emiliano al termine della sessione di mercato estivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le ragioni dell’eventuale divorzio sarebbero dettate dalla stanchezza di Sabatini. Motivazioni che dunque andrebbero ad escludere un’incrinatura del rapporto con alcuni membri dell’organigramma della squadra rossoblu, su tutti il direttore sportivo Riccardo Bigon e l’amministratore delegato Claudio Fenucci. Anche la precedente avventura alla Sampdoria ebbe vita breve. Arrivato nel ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo due sole stagioni alla guida dell’area tecnica del Bologna, Walter Sabatini potrebbe lasciare il Bologna. L’ex direttore di Roma e Sampdoria, infatti, sarebbe orientato ad abbandonare il progetto emiliano al termine della sessione di mercato estivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le ragioni dell’eventuale divorzio sarebbero dettate dalla stanchezza di Sabatini. Motivazioni che dunque andrebbero ad escludere un’incrinatura del rapporto con alcuni membri dell’organigramma della squadra rossoblu, su tutti il direttore sportivo Riccardo Bigon e l’amministratore delegato Claudio Fenucci. Anche la precedente avventura alla Sampdoria ebbe vita breve. Arrivato nel ...

