Manuela di Temptation Island 2021: chi è, età, cognome, lavoro, Instagram e fidanzato Stefano (Di lunedì 26 luglio 2021) Tutto pronto per la quinta imperdibile puntata di Temptation Island, il programma in onda questa sera su Canale 5 in prima serata. Sei le coppie che metteranno alla prova il loro amore, tra dubbi, gelosie, mancanze e confronti finali. Ma conosciamo meglio Manuela, che partecipa con il suo fidanzato Stefano. Manuela di Temptation Island 2021: chi è, età, cognome, lavoro Manuela Carriero ha 31 anni, classe 1990 e vive a Brindisi. Nella vita ha sempre lavorato come barista ed è stata lei a ...

