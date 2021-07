Green pass obbligatorio, pioggia di disdette per le case vacanza: “Così ci salta anche questa stagione” (Di lunedì 26 luglio 2021) anche il turismo nelle case vacanza religiose stava riprendendo ossigeno, ed ecco la “battuta d’arresto causata dall’obbligo del Green pass“. L’Associazione Ospitalità Religiosa Italiana che raggruppa case vacanza di matrice religiosa e no profit che ospitano turisti da ogni parte d’Italia e del mondo, come anticipa all’Adnkronos il presidente Fabio Rocchi, ha scritto al governo per chiedere chiarezza e una interpretazione che consenta a queste realtà, già fortemente colpite in piena pandemia, di potere riprendere a lavorare. “Da un paio di giorni – spiega Rocchi – le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021)il turismo nellereligiose stava riprendendo ossigeno, ed ecco la “battuta d’arresto causata dall’obbligo del“. L’Associazione Ospitalità Religiosa Italiana che raggruppadi matrice religiosa e no profit che ospitano turisti da ogni parte d’Italia e del mondo, come anticipa all’Adnkronos il presidente Fabio Rocchi, ha scritto al governo per chiedere chiarezza e una interpretazione che consenta a queste realtà, già fortemente colpite in piena pandemia, di potere riprendere a lavorare. “Da un paio di giorni – spiega Rocchi – le ...

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - VittorioBanti : RT @Mr_Ozymandias: Quindi mi confermate che il 6 Agosto non occorre il green pass per il ristorante a Montecitorio? Perché nel caso prenoto… - Umbria_N_Web : Green pass, nelle farmacie AFAS sarà possibile stamparlo gratuitamente -