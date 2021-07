Advertising

napolipiucom : CORRIERE - Pro Vercelli scorretta con il Napoli, nessuno ha manifestato preoccupazione per l'infortunio di Demme… - fa39893147 : @Corriere chissà tra le tante varianti del virus vi sarà anche quella pro arcobaleno, infatti durante il pride non… - TheMartesyan : @Corriere Perché intensificare fino a rendere ossessiva la campagna pro vax se i #novax sarebbero un'esigua minoranza? - Emmepi50926579 : RT @APrasedi: @Corriere Quindi vorreste abolire diritto di manifestare!? Giornalismo pro dittatura? - Davjd_S : RT @APrasedi: @Corriere Quindi vorreste abolire diritto di manifestare!? Giornalismo pro dittatura? -

Ultime Notizie dalla rete : CORRIERE Pro

Corriere del Mezzogiorno

L'incubo è finito, spazzato via in poche ma lunghissime ore d'attesa e di ansia collettiva, eppure la realtà dell'infortunio rimediato sabato nel corso dell'amichevole con laVercelli - in un ...Il centrocampista italo - tedesco, si è infortunato durante l'amichevole contro laVercelli e ... DEMME: I TEMPI DI RECUPERO Secondo quanto riporta l'edizione odierna deldello Sport, Demme ...Nessuno della Pro Vercelli ha chiamato il Napoli per accettarsi delle condizioni di Demme dopo il brutto fallo di Comi.Gli esami: trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Di sicuro salterà le prime sette gare di campionato ...