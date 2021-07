Calciomercato Torino: pressing granata su Ramirez. Le ultime (Di lunedì 26 luglio 2021) Calciomercato, non solo l’Udinese punta Gaston Ramirez: il Torino torna a viva forza sul trequartista ex Sampdoria Gaston Ramirez, ex trequartista blucerchiato, potrebbe diventare una pedina pregiata del mercato estivo della Serie A. Svincolatosi dalla Sampdoria, Ramirez non ha mai nascosto di voler restare nel massimo campionato italiano ma la richiesta economica a livello di ingaggio è fuori portata per diverse società. Sul trequartista si è mossa l’Udinese, che ha preso contatti con l’entourage dell’uruguaiano, ma nelle ultime ore anche il Torino. Il direttore ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021), non solo l’Udinese punta Gaston: iltorna a viva forza sul trequartista ex Sampdoria Gaston, ex trequartista blucerchiato, potrebbe diventare una pedina pregiata del mercato estivo della Serie A. Svincolatosi dalla Sampdoria,non ha mai nascosto di voler restare nel massimo campionato italiano ma la richiesta economica a livello di ingaggio è fuori portata per diverse società. Sul trequartista si è mossa l’Udinese, che ha preso contatti con l’entourage dell’uruguaiano, ma nelleore anche il. Il direttore ...

