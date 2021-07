Bologna, Sabatini ai saluti? La Sampdoria tenta il dirigente (Di lunedì 26 luglio 2021) Walter Sabatini, ex dirigente della Sampdoria, potrebbe lasciare il Bologna dopo la fine del calciomercato estivo. Le ultime Walter Sabatini potrebbe lasciare il Bologna. Qualche anno fa una lite con Massimo Ferrero aveva siglato la fine dell’avventura Sampdoria, dopo un solo anno a Genova, oggi l’idea di lasciare l’Emilia. Il motivo. Secondo quanto riporta Sky Sport, il dirigente rossoblù starebbe pensando all’addio al termine della sessione di calciomercato ma, alla base di questa idea, non ci sarebbe una lite con Sinisa Mihajlovic o con la proprietà, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Walter, exdella, potrebbe lasciare ildopo la fine del calciomercato estivo. Le ultime Walterpotrebbe lasciare il. Qualche anno fa una lite con Massimo Ferrero aveva siglato la fine dell’avventura, dopo un solo anno a Genova, oggi l’idea di lasciare l’Emilia. Il motivo. Secondo quanto riporta Sky Sport, ilrossoblù starebbe pensando all’addio al termine della sessione di calciomercato ma, alla base di questa idea, non ci sarebbe una lite con Sinisa Mihajlovic o con la proprietà, ...

