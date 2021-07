Bari | nuovo positivo al Covid In totale sono 9

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il focolaioin casanon pare arrestarsi, perché, alle già riscontrate positività, se ne è aggiunta un’altra, emersa durante l’ultimo ciclo di tamponi. Questo il comunicato della società pugliese: “SSCrende noto che ilciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra ha evidenziato la positività di un calciatore. Lo stesso, che ha già completato il ciclo di vaccinazione con doppia dose, è stato posto in isolamento come previsto dal protocollo in vigore. Per domani è previsto unciclo di tamponi per il gruppo squadra”. Foto: Logo ...

L'incubo Covid non si arresta in casa Bari. Ieri il clima era disteso nonostante le tante difficoltà, con tanto entusiasmo e buona musica condita dalla sana follia di Antenucci, vero e proprio uomo sq ...Nuovo caso di positività al Covid emerso dopo l'ultimo giro di tamponi: salgono a 11 i positivi nel gruppo squadra biancorosso ...