Serie A: solo la Juventus col 50% di tifosi allo Stadium, è polemica (Di domenica 25 luglio 2021) Juventus Stadium col 50% di tifosi, unico stadio in Serie A con questa percentuale di spettatori. Scoppia la polemica perché lo stadio della Juventus è l’unico che può ospitare la metà degli spettatori effettivi. I club di Serie A erano già scontenti per la decisione del governo di aprire solo alla metà degli spettatori, previa esibizione del green pass. Poi questa linea è diventata ancora più dura, dato che la capienza di fatto viene ridotta al 30%. Questo perché bisogna ottemperare alla “distanza interpersonale di almeno un metro”, come previsto dal Dpcm ... Leggi su napolipiu (Di domenica 25 luglio 2021)col 50% di, unico stadio inA con questa percentuale di spettatori. Scoppia laperché lo stadio dellaè l’unico che può ospitare la metà degli spettatori effettivi. I club diA erano già scontenti per la decisione del governo di aprirealla metà degli spettatori, previa esibizione del green pass. Poi questa linea è diventata ancora più dura, dato che la capienza di fatto viene ridotta al 30%. Questo perché bisogna ottemperare alla “distanza interpersonale di almeno un metro”, come previsto dal Dpcm ...

