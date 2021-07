PS5 e il mistero della nuova Digital Edition: perché pesa 300 grammi in meno? (Di domenica 25 luglio 2021) Sony ha recentemente messo sul mercato una nuova versione di PlayStation 5 Digital Edition, un modello che andrà a sostituire quello precedente nei negozi. Non si tratta di un restyle o di una versione Slim, semplicemente è un nuovo modello completamente identico all'originale. Tuttavia, c'è un dettaglio particolare che sta causando molta discussione fra i fan Sony, un dettaglio minore, ma estremamente curioso: questo nuovo modello di PS5 Digital Edition pesa 300 grammi in meno rispetto a quello precedente. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 luglio 2021) Sony ha recentemente messo sul mercato unaversione di PlayStation 5, un modello che andrà a sostituire quello precedente nei negozi. Non si tratta di un restyle o di una versione Slim, semplicemente è un nuovo modello completamente identico all'originale. Tuttavia, c'è un dettaglio particolare che sta causando molta discussione fra i fan Sony, un dettaglio minore, ma estremamente curioso: questo nuovo modello di PS5300inrispetto a quello precedente. Leggi altro...

Advertising

infoitscienza : Il mistero della PS5 che pesa 3 etti in meno - m_mugnani : Il mistero della PS5 che pesa 3 etti in meno - andreastoolbox : Il mistero della PS5 che pesa 3 etti in meno | Libero Tecnologia - telefoninonet : PS5 Digital Edition: il mistero della variante giapponese -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 mistero Indie planet. L'estate delle notti horror In queste settimane tra gli appassionati di videogame tiene banco il mistero di Abandoned. Secondo molti dietro al titolo della sconosciuta Blue Box, un'esclusiva in sviluppo per Ps5 che dovrebbe ...

White Shadows - prova PS5 e il mistero della nuova Digital Edition: perché pesa 300 grammi in meno? Un cambio impercettibile, ma reale. Xbox Series S è un hardware 'ambivalente', con luci e ombre Pregi e difetti dell'Xbox ...

Il mistero della PS5 che pesa 3 etti in meno Libero Tecnologia Indie planet. L'estate delle notti horror Dagli anni ‘90 delle maratone notturne del brivido, quando su Italia 1 andavano in onda programmi come lo Zio Tibia Picture Show che hanno scandito l’adolescenza di tanti quarantenni di oggi, l’horror ...

PlayStation 5 e il mistero della nuova Digital Edition: perché pesa 300 grammi di meno? Sony ha recentemente messo sul mercato una nuova versione di PlayStation 5 Digital Edition, un modello che andrà a sostituire quello precedente nei negozi. Non si tratta di un restyle o di una version ...

In queste settimane tra gli appassionati di videogame tiene banco ildi Abandoned. Secondo molti dietro al titolo della sconosciuta Blue Box, un'esclusiva in sviluppo perche dovrebbe ...e ildella nuova Digital Edition: perché pesa 300 grammi in meno? Un cambio impercettibile, ma reale. Xbox Series S è un hardware 'ambivalente', con luci e ombre Pregi e difetti dell'Xbox ...Dagli anni ‘90 delle maratone notturne del brivido, quando su Italia 1 andavano in onda programmi come lo Zio Tibia Picture Show che hanno scandito l’adolescenza di tanti quarantenni di oggi, l’horror ...Sony ha recentemente messo sul mercato una nuova versione di PlayStation 5 Digital Edition, un modello che andrà a sostituire quello precedente nei negozi. Non si tratta di un restyle o di una version ...