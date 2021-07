Olimpiadi | beach volley | debutto vincente per Lupo e Nicolai

(Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. – (Adnkronos) –pernel torneo dimaschile ai Giochi di Tokyo. La coppia azzurra , argento a Rio 2016, ha battuto i tedeschi Thole/Wickler per due set a uno: 19-21, 21-19, 15-13. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TOKYO (GIAPPONE) - Nel torneo maschile divolley non hanno tradito le attese Paolo Nicolai e Daniele Lupo , vice campioni olimpici a Rio 2016. La formazione azzurra, infatti, ha battuto al termine di match combattutissimo i vice ...di Claudio Franceschini) Risultati VolleyVolley/Tokyo 2020, diretta live: bene Lupo - Nicolai! DIRETTA ITALIA MESSICO SOFTBALL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE2020 ...TOKYO (GIAPPONE)- Inizia nel migliore dei modi l'Olimpiade dei vice-campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo che nell'impegnativa sfida contro i vice campioni mondiali Thole-Wickler si sono ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 ...