Claudia Gerini non è vaccinata: 'Ho molta paura di un vaccino approvato in via emergenziale' (Di domenica 25 luglio 2021) In Italia ci sono molti esempi come questo. Tra le possibili conseguenze, certamente, la cattiva informazione e la propaganda fatta dalla destra, con l'accoppiata formata da Salvini - Meloni, sempre ... Leggi su globalist (Di domenica 25 luglio 2021) In Italia ci sono molti esempi come questo. Tra le possibili conseguenze, certamente, la cattiva informazione e la propaganda fatta dalla destra, con l'accoppiata formata da Salvini - Meloni, sempre ...

Advertising

HuffPostItalia : Covid, Claudia Gerini: 'Non sono vaccinata. Mi spaventa molto un vaccino approvato in via emergenziale' - Adnkronos : Claudia #Gerini: 'Non sono vaccinata, mi spaventa vaccino sperimentale'. #covid - FranAltomare : Claudia Gerini, attrice. Coltiva nel tempo libero l'hobby della virologia, con scarsi risultati. #vaccinatevi - VivDome : RT @FranAltomare: Claudia Gerini, attrice. Coltiva nel tempo libero l'hobby della virologia, con scarsi risultati. #vaccinatevi - PaoloCaminiti1 : RT @HuffPostItalia: Covid, Claudia Gerini: 'Non sono vaccinata. Mi spaventa molto un vaccino approvato in via emergenziale' -