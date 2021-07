Cadavere carbonizzato in un fosso a San Giuliano Terme (Di domenica 25 luglio 2021) Un Cadavere carbonizzato è stato trovato la sera di domenica 25 luglio a San Giuliano Terme, in zona San Martino a Ulmiano in via di Pescina, lungo un fosso vicino ad un campo di girasoli. L'allarme è ... Leggi su pisatoday (Di domenica 25 luglio 2021) Unè stato trovato la sera di domenica 25 luglio a San, in zona San Martino a Ulmiano in via di Pescina, lungo unvicino ad un campo di girasoli. L'allarme è ...

