Buffon: «Stavo per andare all’Atalanta, ecco cosa mi fece cambiare idea» (Di domenica 25 luglio 2021) Gigi Buffon svela il motivo del mancato passaggio all’Atalanta: queste le parole del portiere a La Gazzetta dello Sport Gigi Buffon ha svelato a La Gazzetta dello Sport i motivi del mancato passaggio all’Atalanta. Le sue parole. «Io all’Atalanta? Vero. Sarebbe stata una bella esperienza in un ambiente sano, di quelli che piacciono a me, con un allenatore che mi fa impazzire, nella sua folle genialità. Un altro visionario che vede cose che gli altri non vedono, in un ambiente bellissimo che in questi anni ha costruito qualcosa da imitare. Però era appena arrivato Pirlo… Ci siamo ritrovati ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Gigisvela il motivo del mancato passaggio: queste le parole del portiere a La Gazzetta dello Sport Gigiha svelato a La Gazzetta dello Sport i motivi del mancato passaggio. Le sue parole. «Io? Vero. Sarebbe stata una bella esperienza in un ambiente sano, di quelli che piacciono a me, con un allenatore che mi fa impazzire, nella sua folle genialità. Un altro visionario che vede cose che gli altri non vedono, in un ambiente bellissimo che in questi anni ha costruito qualda imitare. Però era appena arrivato Pirlo… Ci siamo ritrovati ...

