Voghera, in piazza la manifestazione contro l'assessore Adriatici: «Assassino, vogliamo giustizia» – La diretta (Di sabato 24 luglio 2021) È cominciata alle 17 di oggi 24 luglio, in piazza Meardi a Voghera, la manifestazione a sostegno del 39enne Youns El Bossettaoui, detto Musta, ucciso tra martedì 20 e mercoledì 21 luglio dalla pistola dell'assessore comunale Massimo Adriatici. Gli organizzatori (il collettivo NSI – Noi siamo idee) hanno definito la manifestazione «statica e pacifica», ma l'attenzione è alta. L'obiettivo degli organizzatori, come si legge nel comunicato che ha anticipato l'evento, è appunto quello di protestare contro la giunta comunale di Adriatici.

