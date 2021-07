Tokyo 2020 scherma, Samele: “Arrabbiato ma felice, un bel regalo di compleanno” (Di sabato 24 luglio 2021) “Il secondo posto è meglio di terzo, peccato perché sono ancora Arrabbiato. Deve ancora passarmi l’incazzatura per la sconfitta ma se mi avessero detto ieri che avrei vinto la medaglia d’argento avrei firmato”. Queste le parole di Luigi Samele al termine della finale di sciabola alle Olimpiadi di Tokyo 2020 vinta da Aron Szilagyi e la medaglia d’argento conquistata. “Sono felice, anche se non riesco ancora a realizzare. Mi faccio un bellissimo regalo di compleanno” ha detto; infatti domani sarà il suo 34esimo compleanno. Sull’avversario: “Lui ha tirato ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) “Il secondo posto è meglio di terzo, peccato perché sono ancora. Deve ancora passarmi l’incazzatura per la sconfitta ma se mi avessero detto ieri che avrei vinto la medaglia d’argento avrei firmato”. Queste le parole di Luigial termine della finale di sciabola alle Olimpiadi divinta da Aron Szilagyi e la medaglia d’argento conquistata. “Sono, anche se non riesco ancora a realizzare. Mi faccio un bellissimodi” ha detto; infatti domani sarà il suo 34esimo. Sull’avversario: “Lui ha tirato ...

