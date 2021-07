Tokyo 2020, scherma: medaglia d’argento per Samele, è impresa Szilagyi (Di sabato 24 luglio 2021) Aron Szilagyi è il campione olimpico di sciabola maschile di Tokyo 2020. Terzo oro olimpico consecutivo per l’ungherese, che in finale ha battuto nettamente Luigi Samele. L’azzurro regala all’Italia una splendida medaglia d’argento, che lo premia per il grandissimo percorso fatto. Bronzo per Junghwan Kim, che nella finalina ha sconfitto Sandro Bazadze. RIVIVI IL LIVE IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA DI SABATO 24 LUGLIO I RISULTATI GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA Il cammino a cinque cerchi della sciabola maschile non inizia benissimo per gli alfieri italiani, ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Aronè il campione olimpico di sciabola maschile di. Terzo oro olimpico consecutivo per l’ungherese, che in finale ha battuto nettamente Luigi. L’azzurro regala all’Italia una splendida, che lo premia per il grandissimo percorso fatto. Bronzo per Junghwan Kim, che nella finalina ha sconfitto Sandro Bazadze. RIVIVI IL LIVE IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA DI SABATO 24 LUGLIO I RISULTATI GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA Il cammino a cinque cerchi della sciabola maschile non inizia benissimo per gli alfieri italiani, ...

