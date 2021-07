Tokyo 2020, Dell'Aquila nella finalissima del taekwondo: prima medaglia azzurra (Di sabato 24 luglio 2021) Arriva la prima medaglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Grandissimo Dell'Aquila , è in finale in Giappone. medaglia sicura per il taekwondo , potrebbe essere la prima Dell'Italia a Tokyo. Vito ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) Arriva laalle Olimpiadi di. Grandissimo, è in finale in Giappone.sicura per il, potrebbe essere la'Italia a. Vito ...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - JoaoB84 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU STRADA: ORO ALL'ECUADORIANO CARAPAZ Azzurri lontani dal podio #SkySport #Tokyo2020 #Ciclismo… - Fprime86 : RT @sportmediaset: #Tokyo2020, dal #taekwondo la prima medaglia azzurra: Dell'Aquila in finale. #SportMediaset -