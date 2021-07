Gabriel Feroleto, il bambino ucciso mentre i genitori fanno sesso in auto: 'Piangeva e faceva i capricci' (Di sabato 24 luglio 2021) La madre Donatella Di Bona avrebbe volontariamente soffocato il piccolo per diversi e lungi minuti perché 'covava un rancore nei suoi confronti'. Il 19 ottobre fissato il processo in appello per il ... Leggi su today (Di sabato 24 luglio 2021) La madre Donatella Di Bona avrebbe volontariamente soffocato il piccolo per diversi e lungi minuti perché 'covava un rancore nei suoi confronti'. Il 19 ottobre fissato il processo in appello per il ...

