Enduro | doppio trionfo mondiale per Macoritto in Svezia

Leggi su udine20

(Di sabato 24 luglio 2021) Straordinaria prestazione per il pilota friulano in, che conquista una doppia vittoria nella classifica assoluta Junior.successo svedese nelGp 2021 per Lorenzo, nelle gare di venerdì 23 e sabato 24 luglio a Skovde località nel sud della. Il pilota di San Daniele alfiere del Moto Club Manzano, in sella alla TM 250 ufficiale del Team Boano, conquista il terzo e quarto sigillo iridato della stagione, dopo le vittorie in Portogallo ed Estonia. Partenza col botto al venerdì, dove Lorenzo ha dominato conquistando otto speciali delle dieci ...