Napoli | stadio Maradona | lite tra comune e società e salta inaugurazione

(Di venerdì 23 luglio 2021) Per De Laurentiis esiste una convenzione e questa prevede che l’amministrazione dipuò disporre durante la settimana dell’impianto, ma non del campo di gioco

Con una nota amara la Giunta di Napoli fa marcia indietro e annuncia la cancellazione della inaugurazione dello stadio Maradona, con statua, per il 29 luglio prossimo. Una manifestazione che non avrebbe potuto avere il richiamo di ......