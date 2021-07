Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X giocato in diretta alle 15! (Di venerdì 23 luglio 2021) Sebbene Microsoft Flight Simulator arriverà su Xbox Series X/S la prossima settimana, noi di Eurogamer possiamo già provare in anteprima il Simulatore di volo. Per questo, alle 15 saremo in diretta e se siete curiosi di vedere il gioco, non mancate all'appuntamento. La diretta, guidata da Gianluca Musso, vi consentirà di dare uno sguardo alla versione Xbox Series X di Microsoft Flight Simulator. Sarete in grado di interagire con il nostro Gianluca in due ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021) Sebbenearriverà suX/S la prossima settimana, noi di Eurogamer possiamo già provare in anteprima ile di volo. Per questo,15 saremo ine se siete curiosi di vedere il gioco, non mancate all'appuntamento. La, guidata da Gianluca Musso, vi consentirà di dare uno sguardo alla versioneX di. Sarete in grado di interagire con il nostro Gianluca in due ...

