GF Vip, Gaia Zorzi preoccupa tutti per le sue condizioni di salute (Di venerdì 23 luglio 2021) La sorella del vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, ha dato una notizia sui social che ha destato la preoccupazione di tutti i suoi follower. La giovane Gaia ha annunciato di essere stata contagiata dall’infezione da Coronavirus, ma vediamo quali sono le sue attuali condizioni. Jessica Antonini derubata da Fabrizio Corona: la confessione shock Dopo essersi spesa in passato per difendere l'imprenditore, l'ex tronista di Uomini e Donne ha cambiato idea e spiegato perchà© ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 luglio 2021) La sorella del vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso, ha dato una notizia sui social che ha destato lazione dii suoi follower. La giovaneha annunciato di essere stata contagiata dall’infezione da Coronavirus, ma vediamo quali sono le sue attuali. Jessica Antonini derubata da Fabrizio Corona: la confessione shock Dopo essersi spesa in passato per difendere l'imprenditore, l'ex tronista di Uomini e Donne ha cambiato idea e spiegato perchà© ...

Advertising

AlbertoChecchi4 : Grande Fratello Vip 6 concorrenti Gaia Zorzi ? @davidemaggio @GrandeFratello - 1a_v1ttor : @silvestre_gaia In più aggiungo che ADC è sicuramente un professionista visto che lo fa di mestiere e rappresenta m… - vitaparanoiiaa : invidiando marysol perché al suo 18esimo ci sono non si sa quanti vip, tra cui (in teoria) gaia gozzi cioè -