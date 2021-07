Olimpiadi | “No” al bikini sessista | multate le atlete norvegesi di pallamano sulla sabbia

(Di giovedì 22 luglio 2021) Non hanno voluto mettere la classica divisa” per giocare una partita di beach handball, la, ai campionati europei di Varna (Bulgaria), e sono statecon una sanzione di 150 euro ciascuna dalle Federazione europea di(Ehf) per «abbigliamento improprio». Leggi anche › Sessismo: «Il 90 per cento delle persone ha pregiudizi sulle donne». Anche le donne › Mondiali, meno riprese ...

... mentre le donne sono tenute a indossare top e slip'con una vestibilità aderente e tagliati ...di Pallavolo ha aggiornato le proprie regole sulle divise già nel 2012 e alledi Tokyo ...... dove vedere i Giochi in tv e in streamingGli azzurri in gara e dove vederli: il softball cerca la... LA PROTESTA Pallamano, rifiutano di indossare ilsessista: multate le... LA ...Da una rivelazione del Guardian, il Cio, Comitato Internazionale Olimpico, ha posto il divieto di postare immagini degli atleti in ginocchio come segno conto il razzismo sulle pagine social dei Giochi ...Alla divisa bikini "sessista" regolamentare hanno preferito gli shorts. E così la nazionale femminile norvegese di pallamano sulla sabbia è stata sanzionata ...