Il macellaio buono che regala la carne a centinaia di famiglie in crisi | Chi ha più avuto deve dare di più

(Di giovedì 22 luglio 2021) Pieve a Nievole: una storia commovente. Per mesi ha donato il cibo a chi si è trovato in difficoltà per la pandemia. E dice che è stata la vita a imporgli la beneficenza come un dovere: "Mia moglie ha vuto un tumore ed è guarita. Come si può non aiutare il prossimo, mi chiedo?"