Green pass, Richeldi: “Prezioso per l’interesse della società. I dati sui contagi simili a quelli di ottobre, è un rischio per i non vaccinati” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Il vaccino è l’unico modo per non tornare indietro”. Lo afferma Luca Richeldi, direttore di Pneumologia dell’ospedale Gemelli di Roma ed ex componente del Cts, che nei giorni in cui le modalità di applicazione del Green pass infiammano il dibattito pubblico, in un’intervista al Corriere della Sera ,afferma come il certificato sia uno strumento che va utilizzato nell’interesse della società. “Sarebbe un peccato non utilizzare uno strumento così Prezioso” soprattutto se i dati del contagio sono “poco distanti dall’incidenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) “Il vaccino è l’unico modo per non tornare indietro”. Lo afferma Luca, direttore di Pneumologia dell’ospedale Gemelli di Roma ed ex componente del Cts, che nei giorni in cui le modalità di applicazione delinfiammano il dibattito pubblico, in un’intervista al CorriereSera ,afferma come il certificato sia uno strumento che va utilizzato nel. “Sarebbe un peccato non utilizzare uno strumento così” soprattutto se idelo sono “poco distanti dall’incidenza ...

