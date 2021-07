Alena Seredova torna a parlare con serena ironia del tradimento di Gigi Buffon

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 luglio 2021) Alena Seredova ha scoperto che Gigi Buffon la tradiva con Ilaria D’amico nel 2014. E all’inizio «la delusione e il dolore sono stati immensi», come ha ammesso quattro anni fa nel salotto di Verissimo. Lei però ha sempre «cercato di rimanere in silenzio» per il bene dei loro due bambini, David Lee e Louis Thomas, nati nel 2007 e nel 2009. «Anche se avrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi, non potrei andare in giro a sparlare di Gigi Buffon. Finché sarò viva, rimane il padre dei miei figli».