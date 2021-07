Tommaso Zorzi e Oppini hanno litigato? | La verità su Belen | Retroscena Temptation Island (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato? Giulia Salemi dopo il GF Vip incontra Stefania Orlando. Tutti i gossip del momento. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono i protagonisti del nuovo numero del TG pettegola. Secondi recenti indiscrezioni i due, dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, avrebbero interrotto ogni rapporto, ma sarà vero? L'articolo Tommaso Zorzi e Oppini hanno litigato? La verità su Belen ... Leggi su chedonna (Di mercoledì 21 luglio 2021)e Francesco? Giulia Salemi dopo il GF Vip incontra Stefania Orlando. Tutti i gossip del momento.e Francescosono i protagonisti del nuovo numero del TG pettegola. Secondi recenti indiscrezioni i due, dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, avrebbero interrotto ogni rapporto, ma sarà vero? L'articolo? Lasu...

Advertising

LorenzoMangano8 : RT @daGhandi_aFede: per me instagram e twitter potrebbero reggerli solo Fedez e Tommaso Zorzi. - cri_tedo77 : RT @_fedefr: @tommaso_zorzi Dai Tommi, com'era? Sei responsabile di quello che dici e non di quello che capiscono o meglio, che vogliono ca… - arianna00__ : Di Tommaso Zorzi amerò sempre la schiettezza con cui esprime i propri pensieri e il fatto che in un mondo pieno di… - daGhandi_aFede : per me instagram e twitter potrebbero reggerli solo Fedez e Tommaso Zorzi. - cri_tedo77 : @tommaso_zorzi Nn darla vinta agli ignoranti e meschini,x qnto mi riguarda è anke grz a te se la mia mentalità si è… -