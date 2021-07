TheFork | come attivare la promozione che ti regala 20 euro per andare al ristorante

(Di mercoledì 21 luglio 2021) In questa estate ancora sospesa, abbiamo tutti molta voglia di uscire e di tornare a godere dei piaceri della tavola alha pensato a un'iniziativa, che si chiama 'Italia al' e che durerà fino al 15 settembre, per contribuire a dare una spinta alla rinascita dopo la Pandemia. L'idea è quella di offrire a tutti i nuovi utenti diun buono di 20da spendere in una selezione di ristoranti in Italia (oltre 10.000, la scelta è decisamente ampia!) che utilizzano il nuovo metodo di pagamento contactless della piattaforma.utilizzare l'offerta Una ...

...per le prossime settimane? Secondo un'indagine sul turismo enogastronomico condotta da, ... CosìCocobuk , utile per prenotare una postazione nei migliori stabilimenti balneari italiani o ..."Si tratta, ancora una volta, di un'iniziativa che testimonia l'impegno autentico di una realtà leader, in un momento in cui sono più che mai necessarie azioni concrete per dare nuovo ...Fino al 15 settembre TheFork offrirà 20 euro a tutti i nuovi utenti, da spendere in una selezione di 10.000 ristoranti che utilizzano il nuovo metodo di pagamento contactless TheFork Pay della piattaf ...A più di una settimana dal trionfo della Nazionale Azzurra su quella dei Tre Leoni, continua a serpeggiare la delusione tra i tifosi inglesi che per ripicca disertano i ristoranti italiani in Inghilte ...