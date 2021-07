Sileri: “Per quanti guariti dal Covid la dose unica va estesa a un anno. Niente quarantena per i vaccinati” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Si fa un gran parlare delle vaccinazioni rispetto a quanti non ancora immunizzati ma, nel ‘coro generale’, sono stati fino ad oggi meno considerati quanti hanno invece subito il Covid, uscendone dopo un periodo di sintomi più o meno importanti. Ed è proprio a questi ultimi che stamane il sottosegretario alla Salute, si è rivolto parlando dai microfoni del Tgcom24: “Molte persone non si vaccinano perché hanno ancora anticorpi dopo aver avuto il virus 8 mesi fa. E’ chiaro che dobbiamo cambiare quella norma, che prevede la possibilità di fare una dose anti Covid ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Si fa un gran parlare delle vaccinazioni rispetto anon ancora immunizzati ma, nel ‘coro generale’, sono stati fino ad oggi meno consideratiinvece subito il, uscendone dopo un periodo di sintomi più o meno importanti. Ed è proprio a questi ultimi che stamane il sottosegretario alla Salute, si è rivolto parlando dai microfoni del Tgcom24: “Molte persone non si vaccinano perché hancora anticorpi dopo aver avuto il virus 8 mesi fa. E’ chiaro che dobbiamo cambiare quella norma, che prevede la possibilità di fare unaanti...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri a Tgcom24: 'Contagi saliranno, green pass per non chiudere' #pierpaolosileri - SkyTG24 : Fare subito come ha fatto la #Francia, applicando 'sul serio' il #Greenpass, e niente quarantena per chi ha ricevut… - salutegreen24 : 'Molte persone non si vaccinano perché hanno ancora anticorpi dopo aver avuto il virus 8 mesi fa. E' chiaro che dob… - valy_s : RT @RizzoGiov: @grigritwitt @valy_s @ZombieBuster5 Anche il Magico Sileri allunga i tempi - RizzoGiov : @grigritwitt @valy_s @ZombieBuster5 Anche il Magico Sileri allunga i tempi -