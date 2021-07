Robin Williams avrebbe compiuto 70 anni | i ruoli cult del Peter Pan del cinema

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Era arrivato nelle nostre case con un gesto della mano dicendo 'Na - no na - no'. Poi è stato 'O capitano, mio capitano', la sedicente tata, il medico della risata curativa. Il 21 luglio...

Il 21 luglio avrebbe compiuto 70 anni. Istrione e Peter Pan del cinema mondiale, scomparso nel 2014, ha un posto d'onore nell'Olimpo di Hollywood e la sua stella non potrà mai essere ... Sarebbero stati 70 anni contraddistinti da un'eccentrica professionalità, da un carattere poliedrico e ribelle eppure la vita di Robin Williams si è arrestata ben prima di questo traguardo, quando a 6 ... Williams era considerato il pagliaccio ribelle di Hollywood. Una sorta di Gianburrasca del cinema americano. Ma in fondo era un uomo fragile. L'11 agosto 2014 il mondo intero fu sconvolta dalla notizia ...