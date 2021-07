Nandez Inter, operazione ai dettagli: contropartite e formula (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’operazione tra Inter e Cagliari per portare a Milano Nandez potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Lo scenario L’Inter continua il pressing su Nahitan Nandez forte della volontà espressa dal giocatore che deve essere solamente esaudita. Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia, ci sarebbero stati ulteriori contatti tra Giuseppe Marotta e Tommaso Giulini. L’opzione più probabile sarebbe il prestito con diritto di riscatto ma con l’inserimento di contropartite tecniche come l’attaccante classe ’99 Andrea Pinamonti o Radja Nainggolan, sempre in uscita dai ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’trae Cagliari per portare a Milanopotrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Lo scenario L’continua il pressing su Nahitanforte della volontà espressa dal giocatore che deve essere solamente esaudita. Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia, ci sarebbero stati ulteriori contatti tra Giuseppe Marotta e Tommaso Giulini. L’opzione più probabile sarebbe il prestito con diritto di riscatto ma con l’inserimento ditecniche come l’attaccante classe ’99 Andrea Pinamonti o Radja Nainggolan, sempre in uscita dai ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, manca l'accordo con il #Cagliari per #Nandez - FBiasin : #Inter-#Cagliari - Per #Nainggolan al momento non c’è alcuna trattativa. - #Nandez: ok di massima del giocatore ma… - AlfredoPedulla : #Nandez ha detto no alla #Premier che lo ha cercato fino a sabato. Vuole l’#Inter, ha accettato base fissa e bonus.… - modazza85 : RT @FootballAndDre1: Pedullà:'L'#Inter ha programmato la chiusura dell'operazione per i prossimi giorni, quando #Nandez tornerà dalle vacan… - I_M__mensamente : Speriamo #Nandez arrivi presto....che voglia di vederlo con la nostra maglia.....mi gasa parecchio come calciatore....?????? #inter #cagliari -