Eriksen, donazione alla città natale: si costruirà un centro per ragazzi affetti da disabilità (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il progetto Bella Vita, figlio di una donazione di Christian Eriksen. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il fantasista danese, sempre più lontano dal nefasto episodio di Euro 2020, avrebbe compiuto un bel gesto di solidarietà insieme a sua moglie Sabrina Kvist Jensen. Il centrocampista ha effettuato una donazione per la costruzione di un centro per ragazzi affetti da disabilità fisiche o mentali a Middelfart, sua città natale. “Per noi tutto questo significa molto. Christian è un amico della gente e non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il progetto Bella Vita, figlio di unadi Christian. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il fantasista danese, sempre più lontano dal nefasto episodio di Euro 2020, avrebbe compiuto un bel gesto di solidarietà insieme a sua moglie Sabrina Kvist Jensen. Ilcampista ha effettuato unaper la costruzione di unperdafisiche o mentali a Middelfart, sua. “Per noi tutto questo significa molto. Christian è un amico della gente e non ...

Advertising

sportface2016 : #Eriksen Donazione alla sua città natale: si costruirà un centro per ragazzi affetti da disabilità fisiche e ment… - OdeonZ__ : Da Eriksen una grossa donazione per aiutare giovani con disabilità - ManaNeroazzurro : Christian Eriksen ha donato una grossa somma di denaro ai bambini disabili della città di Middelfart. Campione den… - ilcirotano : Da Eriksen una grossa donazione per aiutare giovani con disabilità - - BradleyxNathan : RT @fcin1908it: Middelfart, nasce un centro per giovani con difficoltà. Eriksen dona una grossa somma -