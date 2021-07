Soriano | «Dopo quello che ho fatto l’anno scorso credevo di andare in Nazionale»

(Di martedì 20 luglio 2021) Robertoha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del Bologna: le sue dichiarazioni Robertoha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del Bologna. Le sue dichiarazioni.– «Sono sincero,i numeri che hoci, non lo posso negare. Sono contentissimo che abbiamo vinto l’Europeo. Sono nato e cresciuto in Germania e quando non giocavo in Italia ero praticamente un ultrà all’estero quindi siamo tutti contenti di aver vinto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Soriano Dopo

Calcio News 24

A Perugia sono scattate le prime multe da 450 euro a clientil'ordinanza dell'8 luglio 2021 ..." via del Macello " via Piccolpasso " via Dottori " via Trattati di Roma " via Penna " via" ...Prime multe da 450 euro a clienti di prostitutel'ordinanza dell'8 luglio 2021 firmata dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi. La polizia locale ..." via Trattati di Roma - via Penna - via" ...Roberto Soriano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del Bologna: le sue dichiarazioni Roberto Soriano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del Bologna. Le sue dichiarazioni. NAZ ...Osvaldo Soriano e il San Lorenzo: un amore calcistico durato una vita, alimentato dal consueto corollario di gioie e delusioni. La passione dello scrittore argentino per il Ciclòn risale all’infanzia, ...